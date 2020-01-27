Dilek Apartmanı'nda 5 kişiye Altar sayesinde ulaşıldı Haberi

-Röportaj görevli



( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ



- Arama kurtarma köpeği Altar, Dilek Apartmanı'nda 5 kişinin bulunmasını sağladı. Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Apartmanı'nın enkazında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sırasında İHH'nın arama kurtarma köpeği Altar beş kişinin bulunmasını sağladı. Enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında Altar'ın tepki verdiği yerleri arayan ekipler 5 vatandaşa ulaştı. (ÖK-ÖK-Y)



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