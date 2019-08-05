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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dilan Çıtak: “Türkiye’de herkes ünlü olup büyük konserler verebiliyor”

Dilan Çıtak: “Türkiye’de herkes ünlü olup büyük konserler verebiliyor”

Dilan Çıtak sahnesi genel,detay

Yabancı Turist Beach Çıtak Allah 

-Dilan Çıtak röp.

( MUĞLA ) -- Dilan Çıtak idolünün Beyonce olduğunu açıkladı MUĞLA

- Ünlü sanatçı Dilan Çıtak Tatlıses mayo ile sahneye çıktı. Beach Kulüpte sahne alan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’in şarkısını söylemeyi de ihmal etmedi. Ortakent’te bulunan Vento Beach de sahne alan Dilan Çıtak Tatlıses mayo ile sahneye çıktı. Yerli ve yabancı turistler söylediği şarkılarla coşturan Dilan çıtak babası İbrahim Tatlıses’in “Haydi söyle” şarkısını da seslendirdi. Yüzlerce kişi Dilan’ın söylediği şarkılarla doyasıya bir gün yaşadı. Sahne sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı “Bodrum’da 2’inci sahnemiz. Bu yıl fazla tercih etmedik Bodrum'da sahne almayı. Gece kulüplerinde ve beach kulüplerinde sahne almayı tercih etmedik. Yeni bir single hazırlıyoruz. O yüzden konserlere ağırlık vermek istedik. Bugün Vento da sahne aldım. Çıktığım mekanın sahibini kıramadım çünkü kuzenim Mehmet Şevk’in yeri. Güzel bir enerji oldu” ifadelerini kullandı. Mayoyla sahne aldı Plaj sahnesi olunca mayoyla çıktığını da ifade eden Dilan Çıtak “Plajda sahne alınca mayoyla çıktım. İdolüm Beyonce” dedi.
Jennifer Lopez konserine gidecek misiniz sorusuna Dilan “ya kulisi yada sahneyi basacağım. Sahneye atlasam ne olur ki. O sahnedeyken sahneye atlasam merhaba ben Dilan desem ne olur ki? Kulise gireceğim zaten ama sahneyi de basmayı düşünüyorum. Bayağıdır şov görmüyoruz, biraz şov izleyelim” şeklinde konuştu.
Senede 1 kere albüm çıkardığını ifade eden Çıtak “Bizde çok insanlar ciddi yatırımlar yapıyorlar. O yatırımlar bazı insanlar hayallerinin üzerinde bir noktaya gele biliyor. Tebrik etmek lazım bunlar bence başarı. Darısı bizim başımıza, yıllardır bu işe emek veriyorum. Bu beni motive ediyor. Herkes büyük konserler felan veriyor bu bende motivasyon eksikliğine neden oluyor. Ben o yüzden senede bir albüm çıkarıyorum. İnşallah daha fazla albüm çıkarırım” dedi.
(EA-MB-
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