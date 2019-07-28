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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Dikmen Vadisi'nde çalışmalar sürüyor

Dikmen Vadisi'nde çalışmalar sürüyor

drone görüntüsü

Çevre Kirliliği Yoğun Mesai Gecekondu Gecekondu Yıkımı Büyükşehir Belediyesi 

-Çalışmalardan görüntü
-detaylar

( ANKARA ) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirmek için yoğun mesai harcıyor. Başkentte kentsel dönüşüm projelerini teker teker hayata geçiren büyükşehir belediyesi, son olarak Dikmen Vadisi 4. ve 5. etaplar kapsamında yer alan Mürsel Uluç Mahallesi 935. Sokak ve çevresinde bulunan gecekondu ve çadırların yıkım işlemlerini hızlandırdı. Mürsel Uluç Mahallesi’nde başlatılan yıkım ve temizlik çalışmaları için Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri koordineli çalışma yürütüyor. Adım adım temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanı sağlıklı görünüme kavuşturulurken gecekondu yıkımının dışında çevre kirliliği başta olmak üzere bölgeye atılan çöpler de temizleniyor. Zabıta ekipleri, çevre sağlığını tehdit eden birikmiş ambalaj, kağıt, çöp ve hafriyat atıklarını toplayarak, iş makineleriyle tahliye ediyor. Bugüne kadar 2 bin 242 gecekondu yıkımı gerçekleşti “Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında 2013 yılından bugüne kadar 2 bin 242 gecekondu yıkımı gerçekleştirilirken kentsel dönüşümün son aşaması olan 4. ve 5. etaplarda kalan 210 gecekondu ve çadırın yıkım işlemleri de kısa süre içinde tamamlanacak. Bölgenin temizliğinin tamamlanmasının ardından proje uygulaması için Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler Daire Başkanlığı çalışmalara başlayacak.
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