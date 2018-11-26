Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap hak sahiplerinin yüzü gülüyor İzle



- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından etap etap yapımı gerçekleştirilen Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde mutlu sona yaklaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve uzun yıllardır çözüm bekleyen projenin, son etabında yer alan 2 bin 175 gecekondunun yıkımı hiçbir olay yaşanmadan hak sahipleriyle uzlaşılarak tamamlanırken, yapım çalışmalarına da kısa süre içinde başlanacak. Bölgenin çehresi değişecek Proje kapsamında 2 bin 345 hak sahibi ile sözleşme imzalayan Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerine verilmek üzere de bin 214 konutun inşasını gerçekleştirecek. Projenin en önemli ayaklarından birini de vadiye yapılacak yeşil alan oluşturacak. Bölgenin çehresini de değiştirecek peyzaj çalışmaları kapsamında toplam projenin 1 milyon metrekarelik alanı yeşil alan olacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gecekondu yıkımının dışında çevre kirliliği başta olmak üzere bölgeye atılan çöpler ve bu çöplerin yakılması nedeniyle meydana gelen hava kirliliğini de ortadan kaldırdı. Ekipler hem gecekondulardan kalan moloz yığınlarını hem de çöp atıklarını bölgeden tamamen temizledi. Vadide yapım çalışmaları kısa sürede başlayacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Projelerinin ilki olarak kabul edilen “Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nin son aşaması 4. ve 5. etapta yapım çalışmalarına en kısa sürede başlamayı planladıklarını söyledi.



Başkent’in en önemli alanlarından birinde yer alan projenin ilk üç etabının daha önce tamamlandığını kaydeden Başkan Tuna, şu bilgileri verdi: “6 kilometre uzunluktaki bir vadi alanını kapsayan Dikmen Vadisi’nin 5 ayrı etap halinde yeniden düzenlenmesini içeren projenin ilk 3 aşaması daha önce tamamlanarak yerleşime açılmıştı. Projenin devamı niteliğindeki son etapta da yaşayan gecekondu sahipleriyle ilgili kanun yönetmelik ve uygulama esasları çerçevesinde sözleşmeler imzaladık. Amacımız hiç kimseyi üzmeden tam bir uzlaşı içinde ve herkesin hakkını vererek kentsel dönüşüm projesini tamamlamak ve uzun yıllardır sorun olarak kalan bölgeyi çözüme kavuşturmaktı. Bunu da başarmış olduk. Bir yandan sözleşmeler imzalanırken bir yandan da alan temizliği yapılan sahada inşallah en kısa zamanda yapım çalışmalarına başlayarak, vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız.” Projeye ilave alan Dikmen Vadisi son etapta bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Özel Projeler ve Dönüşümler Dairesi Başkanı Hayri Korkmaz, projeye ilave olarak komşu bir alanda yer alan tapu tahsis ve belgesiz 200 adet gecekondunun da Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Meclis kararı ile uygulama esasları belirlenerek, 2017 Temmuz ayında dahil edildiğini söyledi.



Arsa, arsa-tesis, tapu tahsis belgesi olan hak sahipleriyle satış veya konut karşılığı sözleşme imzalandığını ifade eden Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi’nin kaçak yapısı olanlarla da mağdur etmemek için arsa karşılığı sözleşme imzaladığını, hak sahipleri için de projede farklı büyüklüklerde 6 tip konut üretileceğini vurguladı. Projede verilecek konut sayısı ve tipleri 188 hektarlık son etapta, rekreasyon alanları, sosyal-kültürel donatılar ile modern ve çağdaş konutlar yer alacak. Dikmen Vadisi 4. ve 5. Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yapılan sözleşmeler sonucunda hak sahiplerine verilecek bin 214 konutun dağılımı ve metrekareleri şöyle: 100 metrekare: 978 konut 120 metrekare: 212 konut 150 metrekare: 16 konut 175 metrekare: 6 konut 200 metrekare: 1 konut 225 metrekare: 1 konut. (BC -

