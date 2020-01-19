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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Dikkatsizlik kaza getirdi: 3'ü ağır 8 yaralı

Dikkatsizlik kaza getirdi: 3'ü ağır 8 yaralı

olay yeri

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Direksiyon 

-detaylar

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir İzmir Bayındır doğu kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki aileden 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza İzmir Bayındır doğu kavşağında meydana geldi. İzmir istikametinden Ödemiş istikametine gitmekte olan Erdal V. yönetimindeki 35 ADR 484 plakalı otomobil, Bayındır doğu kavşağını geçtikten hemen sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Ecenur Y. yönetimindeki 35 R 7620 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra beton bariyerlere vurarak durabildi. Kazada sürücü Erdal V. ve Gurbet V. kazayı hafif yaralı atlatırken çocuklar İ.V (5) ve H.V (10) ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan N.Ç. ise iç kanama nedeni ile İzmir'e sevk edildi. Bayındır 112 tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan İ.V. ve H.V. acil olarak 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Diğer araçta kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ecenur Y., Ahmet Y. ve Ebru Y., Tire 112 ekipleri tarafından müdahalesi yapılarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (YFŞ-CA-
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