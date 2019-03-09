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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dikkatsiz sürücünün motosikletliye çarptığı kaza kamerada

Dikkatsiz sürücünün motosikletliye çarptığı kaza kamerada

Kaza güvenlik kamerası

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

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- Tuzla’da yolda ilerleyen otomobil sürücüsü yan yola girmek için bir anda sağ şeride fırlayınca yanındaki motosikletliye çarptı . Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye yansıdı. Olay Tuzla’da Tuzla Köprüsü Mevkii Gebze istikametine doğru giden yolda geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşti. Yolda orta şeritte ilerleyen bir araç sürücüsü, yan yola girmek için bir anda direksiyonu kırdı. Dikkatsiz sürücü, o esnada sağ şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarparak kazaya sebebiyet verdi. Çarpmanın etkisi ile motosikletli şahıs yere düşerek metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Bir anda yan yola sapan dikkatsiz sürücünün sebep olduğu kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü yolda ilerlerken yan tarafındaki araç bir anda yan yola sapıyor ve motosikletliye çarpıyor. (EY
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