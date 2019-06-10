Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dikkatsiz sürücülerin karıştığı kazalar mobese kameralarında

Dikkatsiz sürücülerin karıştığı kazalar mobese kameralarında

MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARI DETAY

Kural İhlali Kamera Dikkatsizlik Mobese Mobese Kameraları 

-(MOBESE GÖRÜNTÜSÜ)

( SAKARYA )- Sakarya’da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamelarına yansıdı SAKARYA

- Sakarya'da Nisan ve Mayıs aylarında farklı yerlerde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamelarına yansıdı. Görüntülerde araç sürücülerinin dikkatsizlikleri gözüküyor. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın şehir merkezi ile farklı ilçelerinde 2019 yılı Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamelarına yansıdı. Meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.
Gerçekleşen trafik kazalarında büyük oranda maddi hasar meydana geldi. (RŞ-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Adanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar KurtardıAdanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar Kurtardı
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı