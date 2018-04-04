Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dikkatsiz sürücüler kazayı beraberinde getirdi... O anlar MOBESE'de

Dikkatsiz sürücüler kazayı beraberinde getirdi... O anlar MOBESE'de

-Trafik kazalarından detay

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Kamera Kırmızı Işık Bisiklet Trol 


- Erzincan'da Mart ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülere yansıyan trafik kazalarında, Bağkur Kavşağında iki otomobilin çarpışması, Adliye kavşağında iki otomobilin çarpışması, Cumhuriyet Meydanında yaya için yanan kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya bir otomobilin çarpması, Cumhuriyet Meydanında iki otomobilin çarpışması, yine Cumhuriyet Meydanın da iki otomobilin çarpışması, Ekşisu Kavşağında kavşağa kontrolsüz çıkan bir pikabın ana yoldan gelen bir otobüs ile çarpışması, Askerlik şubesi kavşağında bit tır ile minibüsün çarpışması, PTT kavşağında bir motosiklet ile bisikletin çarpışması, Erzincan Devlet Hastanesi kavşağında bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması, Tedaş kavşağında bir otomobilin bir motosiklet ile çarpışması görüntülere yansıyor. Kaydedilen 10 ayrı kazadaki sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı