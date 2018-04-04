Dikkatsiz sürücüler kazayı beraberinde getirdi... O anlar MOBESE'de



- Erzincan'da Mart ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülere yansıyan trafik kazalarında, Bağkur Kavşağında iki otomobilin çarpışması, Adliye kavşağında iki otomobilin çarpışması, Cumhuriyet Meydanında yaya için yanan kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya bir otomobilin çarpması, Cumhuriyet Meydanında iki otomobilin çarpışması, yine Cumhuriyet Meydanın da iki otomobilin çarpışması, Ekşisu Kavşağında kavşağa kontrolsüz çıkan bir pikabın ana yoldan gelen bir otobüs ile çarpışması, Askerlik şubesi kavşağında bit tır ile minibüsün çarpışması, PTT kavşağında bir motosiklet ile bisikletin çarpışması, Erzincan Devlet Hastanesi kavşağında bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması, Tedaş kavşağında bir otomobilin bir motosiklet ile çarpışması görüntülere yansıyor. Kaydedilen 10 ayrı kazadaki sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü

