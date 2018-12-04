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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Dikkatsiz sürücüler kazaya neden oldu. O anlara kamerada İzle

Dikkatsiz sürücüler kazaya neden oldu. O anlara kamerada İzle

Kaza anı kamerada

Tron Trafik Kazası Kamera 

-Kameraya yansıyan kaza
-Çarpışan iki otomobil

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazası Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Balıkayağı Bulvarında yaşandı. Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil kaldırıma daha sonra da ağaca çarparak dururken, diğer araç ise orta refüjden çıktığı yola tekrar girdi. Yaşanan kaza anı kameraya yansırken, saniyeler önce karşıdan karşıya geçen bir vatandaşta yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-SD-
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