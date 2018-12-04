Dikkatsiz sürücüler kazaya neden oldu. O anlara kamerada İzle

-Kameraya yansıyan kaza

-Çarpışan iki otomobil



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazası Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Balıkayağı Bulvarında yaşandı. Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil kaldırıma daha sonra da ağaca çarparak dururken, diğer araç ise orta refüjden çıktığı yola tekrar girdi. Yaşanan kaza anı kameraya yansırken, saniyeler önce karşıdan karşıya geçen bir vatandaşta yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-SD-

