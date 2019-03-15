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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Dikkatsiz sürücü yoldaki adama çarptı

Dikkatsiz sürücü yoldaki adama çarptı

Yerde yatan adama sağlık ekiplerinin müdahalesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Aracın çarptığı adam başından yaralandı İSTANBUL

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri Rtürk 


- Beykoz’da işine gitmek için yolda yürüyen İbrahim Demirtürk, yolda seyreden aracın çarpmasıyla kafasından yaralandı. Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Beykoz Çubuklu Mahallesi Dedeoğlu Mevkii'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İşine giden 45 yaşındaki İbrahim Demirtürk isimli şahsa, o sırada yolda seyreden bir araç çarptı. Araç sürücüsünün, sol tarafa döndüğü sırada fark edemeyerek çarptığı adam yere düşerek kafasından yaralandı. Olaya tanık olan vatandaşlar durumu hemen 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı adama ilk müdahale yapıldı. Yaralı adam, ardından tedavi edilmek üzere Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirtürk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza sebebiyle yolda trafik sıkışıklığı yaşandı. (DCC-EY
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