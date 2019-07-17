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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dikkatsiz sürücü yaşlı adamı aracın altına aldı...Kaburgaları kırılan adamın feryatları yürekleri dağladı

Dikkatsiz sürücü yaşlı adamı aracın altına aldı...Kaburgaları kırılan adamın feryatları yürekleri dağladı

Vatandaşın olay anından telefon görüntüsü

İlk Müdahale Dikkatsiz Sürücü Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detaylar
-Kaza yapan sürücüden detaylar
-Görgü tanığı röp.
-genel ve detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yaşlı adamı aracın altından vatandaşlar çıkardı İSTANBUL

- Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu. Panelvan aracın altında kalan yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Kaburgaları kırılan ve durumu ağır olan vatandaşın acı feryatları, yürekleri dağladı. Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Sultaniye Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin B.(60) isimli yaşlı vatandaş yolun karşı tarafına geçmek istedi. O sırada Nasuf T. kullandığı panelvan araç, hızlı ve dikkatsiz bir şekilde sokağa daldı. O sırada yaşlı adamı görmeyen sürücü, Selahattin B.’yi aracın altına aldı. Sürücü aracın altında yaşlı adamı görünce şoka girdi Çevrede oturan vatandaşların tepkisiyle aracını durduran sürücü aracından indiğinde şok oldu. Yaşlı adam aracın altında sıkışıp kaldığını gören vatandaşlar, hemen aracın yanına geldi. Yaklaşık 10 kişi aracı kaldırarak yaşlı adamı aracın altından çıkardı. Hayati tehlikesi var Bu sırada vatandaşlar sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı adam, acı içinde inlerken, aracın sürücüsü ise üzerindeki şoku atlatamadı. İlk müdahalenin ardından yaşlı adamın kaburgalarının kırıldığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Selahattin B. tedavi edilmek üzere Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı Kazanın ardından panelvan sürücüsü gözaltına alınırken, olayın ardından yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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