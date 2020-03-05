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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Dikkatsiz motosiklet sürücüsünün otobüsten inen kadına çarptığı anlar kamerada

Dikkatsiz motosiklet sürücüsünün otobüsten inen kadına çarptığı anlar kamerada

Kaza anı

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kadın yolcu otobüsten iner inmez motosikletin çarpmasıyla yere savruldu İSTANBUL

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- Çengelköy’de durakta yolcu indiren otobüsün yanından geçmeye çalışan motosikletli az kalsın faciaya sebep olacaktı. Otobüsten inen kadın yolcu adımını atar atmaz motosikletin kendisine çarpmasıyla yere savruldu. Çarpmanın etkisiyle yerden kalkamayan kadının yardımına otobüsteki diğer yolcular koştu. Kaza anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Çengelköy Güzeltepe’de geçtiğimiz ay meydana geldi. Bir yolcu otobüsü durağa yanaşarak yolcularını indirmek üzere kapılarını açtı. Otobüsteki bir kadın yolcu da olacaklardan habersiz bir şekilde otobüsten inmeye çalışıyordu. Kapıdan çıkan kadın adımını atar atmaz dikkatsiz motosiklet sürücüsü kendisine çarptı. Otobüsün yanından geçmeye çalışan motosikletlinin çarptığı kadın yere savruldu. Çarpmanın etkisiyle yerden kalkamayan kadının yardımına otobüsteki diğer yolcular ile motosiklet sürücüsü koştu. Dikkatsiz motosiklet sürücüsünün otobüsten inen kadına çarptığı anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otobüsün yanında geçmeye çalışan motosikletli, otobüsten inen kadına çarpıyor. Yere savrulan kadının yardımına otobüsteki yolcular koşuyor.
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