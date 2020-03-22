Dikkatini kaybeden sürücü önündeki araca çarptı: 1 yaralı

-Çarpan aracın detay görüntüsü

-Olay yerinde kazaya karışan araç ve ambulansın görüntüsü

-Ambulans ve olay yeri detay görüntüsü

-Olay yerinde insanların toplanması görüntüsü



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da otomobil sürücüsünün önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Hürriyet Mahallesi Sağlık Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip G. (45) idaresindeki 68 ABH 347 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu önünde seyreden Serdar K. (25) yönetimindeki 68 BS 086 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulanan Ümit B. (38) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisi sonucu yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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