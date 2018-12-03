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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dikili ve Çeşme'de 59 düzensiz göçmen yakalandı İzle

Dikili ve Çeşme'de 59 düzensiz göçmen yakalandı İzle

Kurtarma çalışmalarından görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Bild Akalan 


- İzmir'in Dikili ilçesinde içerisinde yasa dışı yollarla düzensiz göçmen taşıyan lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu ve 20 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme'de de durdurulan lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Dün saat 08.19’da, İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bildirildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 7 erkek, 4 kadın ve 9 çocuk olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Öte yandan 1 Aralık tarihinde saat 21.35’de, İzmir'in Çeşme ilçesi Uç burun önlerinde görevli Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 36 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk olmak üzere 31 Filistin, 8 Suriye uyruklu toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.
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