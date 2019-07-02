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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Dikili ile Midilli arasında feribot seferleri başladı - İZMİR

Dikili ile Midilli arasında feribot seferleri başladı - İZMİR

- Feribotun denizde görüntüsü - Feribotun limana yanaşması - Turistlerin feribottan inmesi - Belediye personellerinin turistlere kolonya ve çikolata ikram etmesi - Turistleri karşılayan bando ekibinden görüntü - Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün gemi mürettebatı ile selamlaşması - Adil Kırgöz'ün konuşması - Turistlerin limanda beklemesi - Turistlerin çarşıyı gezmesiDikili ile Midilli arasında feribot seferleri başladı - Her hafta salı günleri karşılıklı feribot seferleri düzenlenecek - Feribot seferlerinin başlaması dolayısıyla 400 kişilik Yunan turist kafilesi Dikili Limanı'nda karşılandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ilçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında karşılıklı feribot seferleri başladı.
Dikili ile Midilli arasındaki turizm potansiyelini artırmak amacıyla bir süredir yürütülen çalışmalardan olumlu sonuç alındı. Bu kapsamda her hafta salı günleri karşılıklı feribot seferleri konuldu.Feribot seferlerinin başlaması dolayısıyla 400 kişilik Yunan turist kafilesi Dikili Limanı'nda karşılandı.Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, turistlere çikolata ikramında bulundu, gemi mürettabatına da çiçek takdim etti.Adil Kırgöz, yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin turizm sektörünün gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Feribot seferlerinin Dikili ekonomisine yapacağı katkıya işaret eden Kırgöz, "Bunun devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Bizim için önemli olan şehir ekonomisinin güçlenmesi. İlk etapta salı günleri yapılmaya başlanan seferler cumartesi günü de olacak." dedi.
Yunan turistler, limandaki işlemlerinin ardından Dikili çarşısında alışveriş yaptı.

Alışveriş Feribot Seferleri Turist Kafilesi Batın Şili 

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