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28 Şubat 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dikili'de bisikletli polis timleri göreve başladı - İZMİR

Dikili'de bisikletli polis timleri göreve başladı - İZMİR

- Bisikletli polislerden detaylar - İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın konuşması - Aşkın'ın bisiklet timi ve vatandaşlarla bisiklet sürmesiİZMİR (AA) - İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bisikletli polisler Dikili Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde göreve başladı.
Dikili Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne dört bisiklet ve beş personelden oluşan bisikletli polis timleri için Dikili Atatürk Meydanı'nda tanıtım töreni düzenlendi.
Törene, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dikili İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Dikili İlçe Jandarma Komutanı Alaattin Duru, Dikili İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Beytullah Yurt, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile Aliağa ve Foça bisikletli polis timleri katıldı.
Törende konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın,"Bugün Dikili'de şimdilik dört bisiklet ve beş personelle göreve başlayan bisikletli polis timlerimiz bu güzel beldemizi daha da güvenli hale getirecektir. İnşallah yaz sezonundan önce bisiklet ve personel sayısı iki katına çıkacak. Bu güzel beldemizdeki asayiş olaylarını en aza indirmek ve katkı sağlamak için görevlerini yapacaklar." ifadelerini kulandı.Foça ve Aliağa'nın ardınan Dikili ile genişleyen projeyi diğer sahil ilçelerinde de uygulamak istediklerini aktaran Aşkın, bisikletli polislerin çevre kirliliğiyle mücadeleye de büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.Bisikletli polis timlerinin görev yerleri hakkında bilgi veren İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, "Bisikletli polis timlerimiz, motorize ekiplerimizin ulaşamadığı park, bahçe ve plaj gibi halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde hem asayiş hem de trafik yönünden görevleri ifa edecek. Böylece halkla iç içe görev yapacak olan polis timlerimiz, halkın sorunları ile daha yakından ilgilenecektir. " diye konuştu.
Törenin ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, bisikletli polis timleri ve vatandaşlarla birlikte bisiklet sürdü.

Çevre Kirliliği General Personel Sayısı Bisiklet Motorize Ekip 

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