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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
“Dikey Bahçe” çalışmaları tamamlandı

“Dikey Bahçe” çalışmaları tamamlandı

Dikey bahçenin uygulandığı noktalardan farklı plan drone görüntüler

( ORDU )- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş:- “Dikey Bahçe ile kent görselliği ve estetiği ön plana çıkarılıyor” ORDU

Cennet Deniz Feneri Mimari Taflan Teleferik 


- Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilin farkı noktalarına uygulanan ‘Dikey Bahçe’ projesinde çalışmalar tamamlandı. Şehrin modern görünümlü inşası devam ederken, kent estetiğini ön plana çıkaracak yatırımlar da hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Dikey Bahçe’ projesi ile Ordu’nun şadırvan, teleferik, deniz feneri gibi tarihi ve kültürel değerleri yansıtılıyor. Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, hayata geçirdikleri projelerle, Ordu’yu Karadeniz’in parlayan yıldızı haline getirdiklerini söyledi.

Önemli yatırımlar sayesinde şehrin değişim ve dönüşümü yaşadığını aktaran Tekintaş, “Kent estetiğine yönelik çalışmalarla da ilimizin cazibesini daha da artırıyoruz. Son yılların çevreci mimari projelerinden ‘Dikey Bahçe’ çalışmaları kentimizin güzelliklerini ortaya çıkardığı gibi oluşturulan renkli yaşam alanları ile turizmi canlı tutacak” dedi.
“Kent görselliği ve estetiği ön plana çıkarılıyor” Projenin tarihi ve kültürel değerleri yansıttığını ifade eden Başkan Tekintaş, açıklamasını şöyle tamamladı: “Altınordu’da şehrin önemli seyir teraslarından olan Boztepe yolu üzerinde ve Kumbaşı Mahallesi’nde, Gülyalı’da ise havalimanının hemen karşısında 3 tane dikey bahçe oluşturduk. Bodur defne, hanımeli çalısı, cennet bambusu, ardıç, taflan, yıldız çalısı ve bodur çalılıklar gibi birçok farklı bitki türü kullanıldığı dikey bahçelerde görselliği ve estetiği ön plana çıkararak Ordu’nun şadırvan, teleferik, deniz feneri gibi tarihi ve kültürel değerlerini yansıtmaya çalıştık.”
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