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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dikenli fare koruma altında - BURSA Haberi

Dikenli fare koruma altında - BURSA Haberi

- Farelerden detaylarDikenli fare koruma altında - Bursa Hayvanat Bahçesinde, nesli tükenmek üzere olan dikenli fare koruma altına alındıBURSA (AA) - Türkiye'de, Mersin, Silifke ve Çukurova çevresindeki ormanlarda yaşayan ve nesli tükenmekte olan dikenli fare, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.Ziyaretçilerin, hayvanat bahçesinde görebileceği dikenli fareler, görevlilerce özel cam fanuslarda barındırılıyor ve vitaminli yemlerle besleniyor.Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dikenli fareler, belirli bir sayıya ulaştığında tekrar doğaya salınacak.Kemirici bir tür olarak bilinen ve isimlerini, kirpilerdeki gibi dikenli sırtlarından alan fareler, tüysüz sert pullarla kaplı kuyruğa sahip. Gruplar halinde yaşayan dikenli farelerin beslenmelerinin diğer farelerle aynı olduğu öğrenildi.

Hayvan Hayvanat Bahçesi 

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