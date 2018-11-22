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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
DİKA Yönetim Kurulu toplandı - MARDİN

DİKA Yönetim Kurulu toplandı - MARDİN

- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntülerDİKA Yönetim Kurulu Mardin 'de toplandıMARDİN (AA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu, kasım ayı toplantısını Mardin 'de düzenledi.
DİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında bir otelde yapılan toplantıda, ajansın faaliyetleri değerlendirildi.Toplantıda genel gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mardin , Batman, Şırnak ve Siirt'in sanayi ve teknoloji müdürlükleri, KOSGEB il müdürlükleri, organize sanayi bölgeleri başkanlıkları, üniversiteler, iş adamları ve sanayicilerin katılım sağladığı "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği" konulu özel gündem maddesine geçildi.Toplantıya, Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, oda ve il genel meclis başkanları, teknoloji il müdürleri, organize sanayi bölgeleri müdürleri katıldı.

Sanayi Bölgeleri Teknoloji Meclis Başkanları Toplantı 

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