Didim sahillerinde yoğunluk - AYDIN

- Didim sahillerinde yoğunluk - Altınkum Sahilinden detaylDidim sahillerinde yoğunlukAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesindeki sahillerde yoğunluk yaşandı.Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.Turistler, dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.Bazı vatandaşlar da tekne turlarıyla koylarda yüzmeyi tercih etti.
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