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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Didim'i yağmur vurdu... Otomobil denize sürüklendi, ev ve iş yerleri sular altında kaldı İzle

Didim'i yağmur vurdu... Otomobil denize sürüklendi, ev ve iş yerleri sular altında kaldı İzle

YAĞMUR SULARININ BASTIĞI İŞ YERLERİ

Sağanak Yağış Gesi 

-VATANDAŞLARIN VE BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI
-DENİZE SÜRÜKLENEN OTOMOBİL
-GENEL VE DETAYLAR

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'da dün akşam başlayan yağışlar kıyı kesimlerde etkili oldu. Didim'de sağanak yağış sonrası bazı iş yerleri sular altında kaldı. Yağmur suyu nedeniyle bir otomobil denize sürüklendi. İlçede kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sabaha karşı şiddettini arttıran yağışlar nedeniyle Altınkum bölgesinde bodrum katlar sular altında kaldı. Sabah iş yerine gelen pek çok esnaf iş yerlerini sular altında görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bazı vatandaşlar ise kendi çabaları ile su basan iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'ne bağlı ekipler su basan iş yerlerinin tahliyesi için çalışma başlattı. Bu arada park halindeki bir otomobil, park edildiği yerden yerden yağmur suları ile denize sürüklendi. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor. (HÇ-İK-
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