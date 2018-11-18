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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Didim’i sağanak yağmur vurdu İzle

Didim’i sağanak yağmur vurdu İzle

YAĞIŞ DETAY

Hafta Sonu Sağanak Yağmur Şiddetli Yağış Gesi Kışla 

-ÇALIŞMALAR DETAY
-BLD BŞK RÖP

( AYDIN ) AYDIN

- Ege Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, Aydın'ın turistik ilçesi Didim’i de vurdu. İlçede metrekareye 90 kilogram yağış düşerken, bazı iş yerlerini su bastı. Ege Bölgesinde hafta sonunda etkili olan yağışlar Didim’i de etkiledi. İlçede sabah saatlerinde başlayan yağışlar, özellikle akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Başta Cumhuriyet Caddesi, Atatürk bulvarı ve İnönü bulvarı olmak üzere kentin bir çok yerinde caddelere ve sokaklar derelere dönüşürken, şiddetli yağışlar yaşamı felç etti. Kentteki bazı iş yerlerini su basarken, özellikle Fevzi paşa mahallesinde 4 sitenin giriş ve çıkışları su baskınları yaşandı. Su basan yerlere Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi ekipleri müdahale de bulunurken, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’da çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Atabay “Aniden yağış gerçekleşti; metrekareye 88 kilogram yağış düşmüş. İlçede bazı noktalarda sıkıntılar var ve bunları en kısa sürede düzenleyeceğiz” dedi.
(HÇ-MB-Y)
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