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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Didim'de yüzlerce kişi 'Şehitlere Saygı' yürüyüşüne katıldı

Didim'de yüzlerce kişi 'Şehitlere Saygı' yürüyüşüne katıldı

YÜRÜYÜŞTEN DETAYLAR

Hava Saldırısı Saygı Duruşu Siyasi Parti Sivil Toplum Saldırı 

-STKLAR ADINA KONUŞMA
-İLÇE KAYMAKAMI KONUŞMA
-KURANI KERİM OKUNMASI VE DUA EDİLMESİ

( AYDIN ) Didim'de yüzlerce kişi "Şehitlere Saygı" yürüyüşüne katıldı AYDIN

- Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için Didim Kaymakamlığı öncülüğünde, odalar, dernekler, vakıflar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile halkın katılımıyla “Şehitlere saygı yürüyüşü” düzenlendi.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar “Şehitler Ölmez vatan bölünmez” sloganları attı. Didim Kaymakamlığı öncülüğündeki yürüyüşe İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Merkez camii önünde toplanana kalabalık grup ellerinde Dev Türk Bayrakları ile Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk bulvarı üzerinden Kent Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe esnaflarda alkışlarla destek olurken, yürüyüş boyunca emniyet güçleri güvenlik tedbiri aldı. Meydanda ilk olarak Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okundu. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz yürüyüşe katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında "Suriye’de katil rejime karşı şanlı şekilde mücadele eden şanlı ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuz bir kez daha Didim meydanında ilan ediyoruz. Ülkemizin ali menfaatleri olduğunda biz her şeyi üstte tutarız. Milletçe bugünlerde daha duyarlı olmak zorundayız. Dostta güven, düşmana gözdağı olabilecek şekilde milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek daha da kenetlenmek ve her zamankinden daha da güçlü olmak zorundayız. Biz Şehitlerimiz sayesinde buralarda rahat yaşıyoruz. Bunun farkında olmamız lazım. Bize düşende onlara yaraşır ve yakışır şekilde devletimizi ve milletimizi temsil edip, ona göre hareket edip davranmaktır" dedi.
Konuşmaların ardından Didim ilçe müftülüğü personelince şehitlerimizin ruhu için Kuran-ı Kerim okundu. Ardından Didim İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam tarafından dualar edildi. (HÇ-İK-Y)
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