Didim'de sağanak - AYDIN Haberi

- Sağanaktan dolayı oluşan su baskını - Su ile dolan evden görüntüDidim'de sağanakAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.İlçede etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı'nda rögarların tıkanması sonucu su birikintileri oluştu.Trafikte aksamalar yaşanırken Didim Devlet Hastanesinin acil girişi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Efeler Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği ekipleri su basan yerlerde su tahliye çalışmaları yaptı.