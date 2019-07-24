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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Didim’de otomobil dereye uçtu

Didim’de otomobil dereye uçtu

dereye uçan araç

Direksiyon 

-aracın cıkarılması anı
-araç sürücüsü kadın ve oğlu ile çevredekiler detay

( AYDIN )- Ters dönen araçtan anne ve oğlu burnu bile kanamadan kurtuldu AYDIN

- Aydının Didim ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden bayan sürücü, köprüden dereye uçtu. Ters dönen aracın sürücüsü ile oğlu kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza: Mavişehir mahallesi Betonköprü caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 KD 0757 plakalı aracı kullanan Latife Terziler, DSİ tarafından yapılan derenin üzerindeki köprüden geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Dereye uçan araç ters döndü. Ters dönen araçta araç sürücüsü anne ile yanında bulunan 4 yaşındaki oğlu kazada yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan anne ve oğlunun burnu bile kanamadı. Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ters dönen otomobil çekici yardımıyla düştüğü dereden çıkartıldı. (HÇ-İK-Y)
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