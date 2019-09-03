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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Didim'de balık bereketi - AYDIN Haberi

Didim'de balık bereketi - AYDIN Haberi

- Balıkçılardan görüntü - Balıkların getirilmesinden görüntüDidim'de balık bereketiAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde denize açılan balıkçılar, dolu ağlarla döndü.Altınkum İskelesi'nden denize açılan balıkçıların ağları, levrek, uskumru, hamsi, sardalya, palamut ve çipura ile doldu.İskeleye dönenen balıkçıları, taze balık tüketmek isteyen vatandaşlar karşıladı.AA muhabirine açıklama yapan balıkçılardan Hasan Olgun, balıkçılık mesleğinin zor şartlar altında yapıldığını, bu sezon yaşanan bolluğun emeklerini karşıladığını söyledi.

Olgun, "Bu yıl balık sezonu iyi geçiyor. Didim halkını balığa doyurduğumuz için mutluyuz. İskeleye gelen vatandaşlara sardalyanın kasasını 50 liradan veriyoruz." dedi.

Balık Bereketi Muhabir Balık Sezonu Alamut Dalyan 

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