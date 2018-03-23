Didim’de 15 yıldır devam eden mücadelenin ardından üreticiler tapularına kavuştu

-konuşmalar

-vatandaşlardan detay

-tapu töreni ve toplu görüntü



( AYDIN ) AYDIN



- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 2002 yılında Didim’de gerçekleştirdiği reform arazisi dağıtımı esnasında hak kaybına uğrayan 14 hak sahibi 3083 sayılı yasa kapsamında tapuları dağıtıldı. Fevzi Paşa Mahallesinde gerçekleşen tapu törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasiler, oda başkan ve yöneticileri ile mahalle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Mahalle Muhtarı Ali Osman Çolak, “Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 2002 yılında mahallemizde 106 ailemize 28’er dönüm arazi dağıtımı yapılmıştır. Fakat 14 ailemizin arazi sınırları Orman uhdesinde kaldığı için, arazilerini teslim alamamışlardır. Dağıtım tam anlamında gerçekleştirilemediği için bu aileler 15 yıldır mağdur durumdaydı. Sayın vekilim Mehmet Erdem’in katkılarıyla sorun Ankara’dan giderilerek, araziler mağdur ailelere teslim edilmiştir” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş ise konuşmasında 106 hak sahibine 18 bin 185 dekar arazi verildiğini belirterek, “Zeytin kalitesi ve ürünüyle ön plana çıktı. 28 dekar zeytin arazisiyle 600 bin adet zeytin fidanı toprakla buluştu. Burada 2. arazi dağıtım projesi kapsamında 14 hak sahibine tapu teslim edilerek 323 dekar arazinin dağıtımı yapılacak. Bu araziler bölgenin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem konuşmasında, “Muhtarım Ankara’ya gele gide yol etti. Biz de 3. dönem vekil olarak bu hikayenin 10 yılında biz vardık. Her aşamasında sağ olsun muhtarımızda var. Biz Yörüklerin işi çözülecek dedik ve çözüldü. Hayırlı olsun” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise dağıtılan arazilerin ve dikilecek zeytinlerin bol kazanç getirmesini diledi. Köşger, “Devlet millet birlikte çalışınca güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Biz zengin kaynakların fakir bekçileri gibi bir tarafta zengin hazineler bekliyor. Biz de bakıp duruyorduk. Biraz geç olmuş ama neticede değmiş. Bizim vatandaşımız bedelini ödediği araziyi sonuna kadar hak sahibi; buna bizde devlet olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunun belki devamı da gelecek” dedi.

Konuşmaların ardından Protokol tarafından hak sahibi 14 vatandaşa tapuları dağıtıldı. (HÇ-BT)

