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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Didim'de 125 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN Haberi

Didim'de 125 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN Haberi

- Yakalanan kaçak göçmenlerDidim'de 125 düzensiz göçmen yakalandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 125 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turna Burnu açıklarında 2 lastik botu durdurdu.Bottaki Suriye uyruklu 125 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Yurt Dışı 

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