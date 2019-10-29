Didim'de 125 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN Haberi

- Yakalanan kaçak göçmenlerDidim'de 125 düzensiz göçmen yakalandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 125 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turna Burnu açıklarında 2 lastik botu durdurdu.Bottaki Suriye uyruklu 125 düzensiz göçmen kıyıya getirildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine gönderildi.
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