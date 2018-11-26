Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Didim'de 114 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

Didim'de 114 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

- Lastik bottaki mültecilerin yakalanmasından detayDidim'de 114 düzensiz göçmen yakalandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Nazilli Umut Sitesi açıklarında düzensiz göçmenlerin lastik botla denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak ve bot sevk edildi.Ekipleri fark eden yabancı uyruklularla kovalamaca yaşandı. Düzensiz göçmenlerin karaya çıkarak kaçmaları üzerine arama çalışması başlatıldı.TCSG - 31 timinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yürüttüğü 3 saatlik arama çalışmasıyla Afganistan uyruklu 42 kişi yakalandı.Öte yandan, Parlamenterler Sitesi açıklarında fark edilen Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen ile Manastır Koyu açıklarında durdurulan lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 38'i Suriye ve 7'si Filistin uyruklu 45 kişi yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mülteci Akalan Yurt Dışı 

İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı