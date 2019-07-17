Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Didim’de 107 kaçak göçmen yakalandı Haberi

Didim’de 107 kaçak göçmen yakalandı Haberi

emniyet müdürlüğü bahçesinden göçmen detaylar

( AYDIN ) AYDIN

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Yurt Dışı Emniyet Müdürlüğü 


- Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan toplam 107 Suriyeli göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre; Didim’den yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriyeli göçmenlere göz açtırılmadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde 3 ayrı bölgede yapılan denetimlerde kaçma hazırlığında olan göçmenler yakalandı. Sahil güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı denetimler neticesinde Jandarma bölgesinde olan Büyük Menderes nehrinin denizle buluştuğu bölgede 58 Suriyeli göçmen ile Sırtlanini bölgesinde ise emniyet güçlerinden 49 Suriyeli göçmen yakalandı. Lastik botlarla denize açılmayı planlayan göçmenler karada ekiplerce yakalandı. 58 göçmen Akköy Jandarma karakoluna götürülürken, 49 göçmen ise işlemleri yapılmak üzere Didim İlçe Emniyet müdürlüğüne getirildi.
Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç merkezine gönderileceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı