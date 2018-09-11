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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Dicle’ye giren Suriyeli genç kayboldu

Dicle’ye giren Suriyeli genç kayboldu

Olay yerinden detay

Bild Kalaba Alabalık 

-Olay yerindeki ambulans ve kalabalık
- Arama kurtarma çalışmaları
-Arama kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar
-Suriyeli genci arama çalışmalarına katılan vatandaşlar
-Olay yerine gelen gönüllü dalgıçlar
-Dalgıçların suya girmesi
-Görgü tanığının olayı kurtarma ekiplerine anlatması

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren Suriyeli genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Gencin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Mardin’den Cizre’ye arkadaşlarını ziyaret etmek için gelen 22 yaşındaki Suriyeli Muhammed El Tamer, serinlemek için Kurtuluş köyü mevkisinde Dicle Nehri’ne girdi. Akıntıya kapılan El Tamer, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edilerek, nehirde arama çalışmaları başlatıldı. Polisin de geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede arama çalışmaları sürüyor.
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