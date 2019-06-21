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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Dicle Nehrine düşen 16 yaşındaki genç akıntıya kapılarak kayboldu Video

Dicle Nehrine düşen 16 yaşındaki genç akıntıya kapılarak kayboldu Video

Afad ekiplerinin bölgeye gelmesi

Kimlik Tespiti Gesi 

-Ekiplerin dicle nehri kıyısında arama yapması
-Mahmut Çolak konuşması
-Ekiplerin araçla ilerlemesi
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da Dicle Nehri kıyısında dengesini kaybederek suya düşen 16 yaşındaki genç akıntıya kapılarak kayboldu. AFAD ve itfaiye ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi Bağıvar köprüsü kıyısına arkadaşlarıyla birlikte gelen ve ismi öğrenilemeyen 16 yaşındaki bir genç Dicle Nehri kıyısında arkadaşlarıyla suya girdiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan genç, bir süre sonra gözden kaybolurken, olayı gören vatandaşlar suya atlayarak genci kurtarmaya çalışma çabaları boşa çıkarken, genç suda kayboldu. Bunun üzerine 112 sağlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Diyarbakır il Müdürlüğüne bağlı ekipler ve İtfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler, 16 yaşındaki genci bulmak için çalışma başlatırken, havanın kararmasıyla arama çalışmaları güçlükle ilerliyor. Dicle Nehri kıyısını arayan ekiplerin çalışmaları devam ederken, görgü tanıklarından Mahmut Çolak, gencin gören çalışanlarının Dicle nehrine atladığını fakat akıntının çok olmasından dolayı genci kurtaramadıklarını söyledi.

Çolak, tahminen 16-17 yaşlarındaki gencin suya girdiğini ve bir süre sonra kaybolduğunu belirterek, "Suda bir çocuğu çırpındığını gördük. O sırada kurtarmak için iki kişi suya atladı ama çocuk gözden kayboldu" diye konuştu.
Suda kaybolan gencin kimlik tespiti ve ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
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