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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
- Dicle Nehrinde 14 yaşındaki çocuk boğuldu

- Dicle Nehrinde 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Arama kurtarma çalışmaları

Polis Cenaze 

-Yusuf Akın’ın cenazesinin çıkarılması
-Ambulansa konulması
-Arama kurtarma ekipleri
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR )- Arkadaşları kurtuldu kendisi akıntıya kapıldı DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da arkadaşlarıyla serinlemek için Dicle Nehrine giren 14 yaşındaki Yusuf Akın boğularak hayatını kaybetti. Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’nde sıcaktan bunalan 3 arkadaş serinlemek için Dicle Nehrine girdi. Akıntıya kapılan 3 arkadaştan ikisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken 14 yaşındaki Yusuf Akın suda kayboldu. İzine rastlanmaması üzerine polis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerine haber verildi.
Olay yerine ekipler Yusuf Akın’ın bulunması için kurtarma çalışması başlattı. Dalgıçların katılımıyla yapılan 2 saatlik aramanın ardından 14 yaşındaki Yusuf’un cansız bedenine ulaşıldı. Yusuf Akın’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Akın ile beraber suya giren 2 arkadaşının ifadeleri alındı. (EK-
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