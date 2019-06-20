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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dicle Nehri'ne giren gencin kaybolduğu iddia edildi - DİYARBAKIR

Dicle Nehri'ne giren gencin kaybolduğu iddia edildi - DİYARBAKIR

- Dicle Nehri'nde çocuğun boğulduğu iddia edilen bölgede detaylar - AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarından detay - Görgü tanığı Mahmut Çolak'ın konuşması - Arama çalışmasıDicle Nehri'ne giren gencin kaybolduğu iddia edildi - Diyarbakır 'ın Sur ilçesindeki ihbar üzerine kurtarma ekipleri çalışma başlattıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da Dicle Nehri'ne giren bir gencin akıntıya kapılarak kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesi Bağıvar Köprüsü mevkisinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 16 - 17 yaşlarındaki gencin akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, nehirde arama çalışması başlattı.Görgü tanığı Mahmut Çolak, tahminen 16 - 17 yaşlarındaki gencin suya girdiğini ve bir süre sonra kaybolduğunu belirterek, "Suda bir çocuğun çırpındığını gördük. O sırada çocuğu kurtarmak için iki kişi suya atladı ama çocuk gözden kayboldu." ifadelerini kullandı.Suda kaybolan gencin kimlik tespiti ve arama çalışmaları sürüyor.

Polis Kimlik Tespiti Sağlık Ekipleri 

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