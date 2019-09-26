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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan, İzmir Hava Limanı'nda yakalandı

Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan, İzmir Hava Limanı'nda yakalandı

arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Yüzme Psikoloji Güvenlik Güçleri Bild Akalan 


- Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden Muhammed Özcan'ın ölümü sonrası yakınlarına "Sürekli rüyalarıma giriyor" diyen ağabeyi Ramazan Özcan, cesedin bulunduğu yerde kaybolduğu iddia edilirken, Özcan'ın İzmir Hava Limanı'nda yakalandığı öğrenildi. Diyarbakır'da 3 ay önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın cansız bedeni, kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu. Yapılan otopsinin ardından Özcan, ailesi tarafından toprağa verilmişti. Olayın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Muhammed Özcan'ın ağabeyi evli ve 1 çocuk babası Ramazan Özcan (29), iddiaya göre kardeşinin sürekli rüyasına girdiğini çevresine anlattığı öne sürüldü. Kardeşinin ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ramazan Özcan'dan önceki akşam saatlerinden beri haber alamayan ailesi, arama çalışmaları sonrası Özcan'a ait arabayı kardeşinin cansız bedeninin çıkarıldığı yerde buldu. Ayak izlerini takip eden aile, Ramazan Özcan'ın nehre atlamış olma ihtimali nedeniyle durumu 112 Acil Sağlık ve İl Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerine bildirdi. Bölgede 2 gün boyunca arama çalışması yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlamazken, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada Ramazan Özcan'ın nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı aracını Dicle Nehri kıyısına çekerek, suya atladığı süsü verdiği bulgusuna ulaştı. Güvenlik güçleri, Ülke genelinde Ramazan Özcan'ın kimlik bilgilerini havalimanları ve otobüs terminallerine bildirmesi üzerine, Ramazan Özcan akşam saatlerinde İzmir Hava Limanı'nda yakalandığı öğrenildi. Özcan'ın neden öyle bir şey yaptığı araştırılırken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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