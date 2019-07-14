Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Sudan Polis Ekipleri 

-Ekiplerin botla arama yapması
-Ağırbaş’ın cansız bedeninin sudan çıkarılması
-Bota alınması
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Sur ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılıp kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 arkadaş, serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan arkadaşlardan ikisi kendi imkanları ile kurtulurken 20 yaşlarındaki Yunus Ağırbaş ise akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar suda kaybolan gencin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 2 buçuk saat süren arama çalışmalarının ardından Yunus Ağırbaş’ın cansız bedeni, kaybolduğu yerin yaklaşık 500 metre ilerisindeki çalılık alanda bulundu. Ağırbaş’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı