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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Dicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - DİYARBAKIR

Dicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - DİYARBAKIR

- Dalgıç ekiplerin hazırlık yapmaları - Dalgıç ekiplerin suda arama çalışmaları - Kaybolan gencin yakınlarının bekleyişiDicle Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Diyarbakır 'da Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki gencin bulunması için gece başlatılan arama çalışmalarına AFAD ve polis dalgıç ekipleri de katıldıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da Dicle Nehri'nde kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesinin Bağıvar Köprüsü mevkisinde gece Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbar edilen ve 18 yaşında olduğu öğrenilen M.Ö'nün bulunması için polis ve itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmalar, verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başladı.
Arama çalışmalarına Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler de katıldı.
Özcan'ın bulunması için ekiplerin nehirde botlarla yürüttüğü arama çalışması devam ediyor.

Dalgıç Polis Polis 

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