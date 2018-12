Dicle Elektrik ekiplerinin karla mücadelesi başladı İzle

-karlar içindeki çalışmalar

( ŞIRNAK )- Ekipler kardan dolayı kopan elektrik tellerini onarmak için gece gündüz çalışıyor ŞIRNAK -, ekipler kar yağışının ardından kopan 100 farklı bölgenin tellerini onarmak için gece gündüz çalışıyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki gün önce etkili olan kar yağışı sonrası kopan elektrik telleri Dicle Elektrik ekipleri tarafından onarıldı. 100 farklı bölgede kopan teller ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden onarılarak bölgeye elektrik verildi.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ilçede karayolları ve özel idare ekiplerinin yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ederken Dicle Elektrik ekiplerinin çalışmaları ise gece gündüz devam etti. Uzungeçit belediyesi yakınlarında kopan tellerin onarılması için gece geç saatlere kadar çalışan ekipler gün ağarınca ilçe merkez ve yüksek rakımlı köylerdeki elektriğin sağlıklı verilmesi için çalışmalarına devam etti. Dicle Elektrik Beytüşşebap ilçe yöneticisi Mesut Ataman, 100’e yakın arızanın bir günde 19 kişilik ekiple karlı gecede onarıldığını söyledi.



Ataman, "Dün sabah yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar çıktı. Kopan teller nedeniyle elektrik kesintisi başladı.

Ekiplerimizle beraber hat güzergahına doğru yola çıktık arızanın oluştuğu yerleri tespit edip onarımlara başladık. Kış aylarında yorucu bir o kadar da zor bir iş. 100’e yakın onarım yaptık. Sağ olsun ilçe kaymakamımız bize çok yardımcı oldu. Allah razı olsun sürekli irtibat halindeydik. Gece geç saatlere kadar köy gruplarımıza elektrik vermek için çalıştık. Şu an bile arızalarımız devam ediyor. Ilıcak dağaltı grubunda bir arıza var şu anda burada çalışıyoruz. Kar kış yağmur çamur demeden çalışıyoruz. Özellikle kar yağışları olunca çığ düşme riski oluyor, bu yüzden tek endişelendiğimiz yer çığ bölgeleri. Bölge genelinde şu an arızaların tamamı giderildi" dedi.

Sürekli ekiplerle iletişim halinde olan Mesut Ataman, can güvenliği konusunda ekipleri telsiz ile uyarıyor. Zorlu arazi koşullarında görev yapan ekiplerin çalışmaları vatandalar tarafından takdir edildi.