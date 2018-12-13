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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dicle Barajının bir kapağı koptu, valilik vatandaşları uyardı

Dicle Barajının bir kapağı koptu, valilik vatandaşları uyardı

Dicle barajından görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Güzergah İçme Suyu Yağan Yükselen Trol 


- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yağış nedeniyle su seviyesi hızla yükselen Dicle Barajında seviye yükselmesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri koptu. Diyarbakır Valiliği, Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçeleri sınırları içerisinde ve il merkezinde Dicle Nehri yatağına komşu ve yakın olan yerleşim yerlerindeki vatandaşları, nehir yatağından uzak durmaları yönünde uyardı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Dicle Nehri üzerinde sulama, içme suyu ve enerji amaçlı inşa edilen ve 2000 yılından beri işletmede olan Dicle Barajında son günlerde aralıksız ve mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar nedeniyle rezervuardaki su seviyesi hızla yükseldiği belirtildi. Açıklamada, seviye yükselmesini kontrol altına almak gayesiyle üç adet olan Baraj dolusavak kapaklarından bir adetinin açılması çalışması esnasında bugün 18.30 sularında radyal kapağın kazaen koptuğu bildirilerek, "Bunun neticesinde barajdan yaklaşık 1600 m3/sn su, bu kapaktan doğal Nehir yatağına doğru boşalmaktadır. Bu durum Dicle nehri yatağında mevcut seviyenin üzerinde üç veya dört metre daha fazla su yükselmesine ve Nehir yatağındaki suyun genişleyerek akmasına sebep olacağından ve il merkezine yaklaşık 4 saat içerisinde ulaşması beklendiğinden, Nehir yatağı kenarında can, mal ve hayati tehlikeye meydan vermemek için Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerimizin sınırları içerisinde ve il merkezinde Dicle Nehri yatağına komşu ve yakın olan yerleşim yerlerinde yaşayan ve bu güzergahları kullanan tüm vatandaşlarımızın Nehir yatağından uzak durmaları ve daha dikkatli olmaları hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur" denildi.
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