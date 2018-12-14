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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Dicle Barajı'nın kapaklarından biri yağış nedeniyle koptu (5) - DİYARBAKIR

Dicle Barajı'nın kapaklarından biri yağış nedeniyle koptu (5) - DİYARBAKIR

- Dicle Barajı'nın kapaklarından birisinin yağış nedeniyle kopması - Bismil Belediyesi Zabıta ekiplerince anons geçilmesi - Vatandaşların bekleyişiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri koptu, jandarma ve AFAD ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.
Bismil ilçesinde zabıta ekipleri. Dicle ve Ulutürk mahallelerinde yaşayan vatandaşları sel ve su baskını tehlikesine karşı anonslarla uyarıyor.Bu iki mahallede yaşayan vatandaşlar evlerini terk ediyor.

Jandarma Su Baskını Aşırı Yağış Zabıta 

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