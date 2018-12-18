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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Dicle Barajı'nın kapaklarından biri kırıldı, sular altında kalan araç içerisindeki silahla kayboldu Haberi

Dicle Barajı'nın kapaklarından biri kırıldı, sular altında kalan araç içerisindeki silahla kayboldu Haberi

Baraj kapağından görüntü

Kırıklı Sel Baskınları Özel Güvenlik Yükselen Trol 

-Akan sulardan görüntü
-Yıkılan yoldan görüntü
-Aracın görüntüsü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı kapaklarından birinin kırılması sonucu akan su, baraj kenarındaki yolun çökmesine neden oldu. Yolun üzerinde bulunan bir araç ile içerisindeki silah kayboldu. Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nda yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri geçtiğimiz perşembe günü kırılmış, yetkililer vatandaşları olası sel baskınlarına karşı uyarmıştı. Barajdan akan sular, nehir yatağında su seviyesini yaklaşık 8 metre yükseltmiş, aradan geçen 3 günün sonunda suyun şiddetinin azalması ile birlikte yükseklik 1 metre düşmüştü. Baraj kapağında yaşanan kırıklık nedeni ile akan sular, kenardaki yolun çökmesine neden oldu. Olay anında yolda bulunan özel güvenlik görevlilerine ait 21 AG 740 plakalı araç, içerisinde G-3 marka tüfekle kayboldu. Araç ve silahın bulunması için geniş çapta çalışma başlatıldı. (YRT-MP-Y)
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