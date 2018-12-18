Dicle Barajı'nda su seviyesinin düşmesi balıkçıların yüzünü güldürdü - DİYARBAKIR
- Dicle Barajı'nda su seviyesinin düşmesi balıkçıların yüzünü güldürdü - Balıkçıların balık avlamasıDicle Barajı'nda su seviyesinin düşmesi balıkçıların yüzünü güldürdüDİYARBAKIR (AA) - Eğil ilçesinde Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu baraj gölünde su seviyesinin düşmesi balıkçıların yüzünü güldürdü.Dicle Nehri üzerinde, Dipni ve Maden çaylarının birleştiği noktada sulama, içme suyu ve enerji amaçlı inşa edilen ve 1997'de su tutmaya başlanan Diyarbakır 'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için 5 gün önce açılan kapaklardan birinin kopmasının ardından tahliyesi planlanan 270 milyon metreküp su boşaltıldı.Kopan kapağın yerine Ilısu Barajı'ndan getirilen batardo kapağın uzman ekiplerce monte edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.Kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Barajı'nda da su seviyesi düştü.Sığ suda balık avlamak için ağ atan balıkçılar ve vatandaşlar bolca balık yakaladı.Öte yandan tahliye çalışmaları sonucu su seviyesinin 10 - 12 metre düşmesi, baraj yatağında bataklık alanların oluşmasına yol açtı.