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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dicle Barajı'nda kopan kapağın yenisi takılıyor - DİYARBAKIR

Dicle Barajı'nda kopan kapağın yenisi takılıyor - DİYARBAKIR

- Dicle Barajı'nda yapılan çalışmalardan görüntüDicle Barajı'nda kopan kapak - Diyarbakır 'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi sırasında kopan kapağın yerine getirilen batardo kapağın montajı için çalışmalara başlandıDİYARBAKIR (AA) - Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi sırasında kopan kapağın yerine yenisi monte ediliyor.Dicle Nehri üzerinde, Dipni ve Maden çaylarının birleştiği noktada sulama, içme suyu ve enerji amaçlı inşa edilen ve 1997'de su tutmaya başlanan Diyarbakır 'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için 5 gün önce açılan kapaklardan birinin kopmasının ardından tahliyesi planlanan 270 milyon metreküp su boşaltıldı.Kopan kapağın yerine Ilısu Barajı'ndan batardo kapak getirildi.
Uzman ekipler, vinç yardımıyla treylerden kapak parçalarını indirirken, montaj için çalışmalara da başladı.
Kapak montajının ardından su akışı tamamen kesilecek.Dicle Barajı'nda 13 Aralık'ta aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu nehirdeki su seviyesi yükselmişti.

Lyon İçme Suyu Aşırı Yağış 

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