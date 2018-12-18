Dicle Barajı’na yeni kapak yerleştiriliyor...Baraj havadan görüntülendi

-Barajdan ve çalışmalardan detaylar



( DİYARBAKIR )- Kırılan baraj kapağının yerine yenisinin yerleştirilmesi işlemi başladı- 200 tonluk yeni kapağın tamamen takılması 10 saati bulacak- Barajdan şimdiye kadar 270 milyon metreküp suyun aktığı öğrenildi DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nın kırılan kapağının yerine yenisinin yerleştirilmesi işlemi başladı.

200 tonluk yeni kapak, yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından tamamen yerleştirilecek. Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nda yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri geçtiğimiz perşembe günü kırılmış, yetkililer vatandaşları olası sel baskınlarına karşı uyarmıştı. Barajdan akan sular, nehir yatağında su seviyesini yaklaşık 8 metre yükseltmiş, aradan geçen 3 günün sonunda suyun şiddetinin azalması ile birlikte yükseklik 1 metre düşmüştü. Dün sabah saatlerinde 7 tır ile getirilen 200 tonluk yeni kapağın takılması işlemi bugün başladı.

Kırılan kapağın arkasına yerleştirilen metalle suyun akışının önlenmesinin ardından tırlarda bulunan malzemeler, vinç yardımıyla taşınarak kapağın yerleştirileceği bölüme getirildi.

Diğer iki kapaktaki suların da kesilmesi ile birlikte çalışmalar hızlandırıldı. Öte yandan 200 ton ağırlığındaki kapağın 10 saatlik bir çalışma sonucu tam olarak yerine takılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerine yaşanan olayın ardından barajdan şimdiye kadar 270 milyon metreküp suyun aktığı belirtildi.

