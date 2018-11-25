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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Dezavantajlı çocuklar sirkte eğlendi - DİYARBAKIR

Dezavantajlı çocuklar sirkte eğlendi - DİYARBAKIR

- Sirk gösterisinin yapıldığı salondan detaylar - Dans eden çocuklardan detaylar - Akrobasi gösterisi detayları - Palyaço gösterisi detayları - Jimnastik gösterisi detayları - Gösteriyi izleyen çocuklardan detaylar - Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Eğitmeni Veysel Belek'in açıklaması - Çocukların açıklamaları Diyarbakır 'da dezavantajlı çocuklar sirkte - Merkez Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezince ilçedeki 70 çocuk sirke götürüldüDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da dezavantajlı çocuklar sirke götürüldü.Seyrantepe Spor Salonu'nda gösteri yapan Milano Sirki, Merkez Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinin organize ettiği program kapsamında ilçede oturan dezavantajlı çocukları ağırladı.Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Eğitmeni Veysel Belek gösterinin ardından yaptığı açıklamada, merkezden yararlanan ailelerin çocuklarını sirke getirdiklerini belirterek, programa katılan çocukların çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklardan 12 yaşında Mazlum Erdoğan, palyaço ve dans gösterilerini beğendiğini dile getirerek yetkililere teşekkür etti.Hayatında ilk kez sirke geldiğini ifade eden 13 yaşındaki Büşra Tarhan da "Çok beğendim, akrobasi gösterileri çok güzeldi" dedi.
10 yaşındaki Hüseyin Poyraz Akbaş da palyaço gösterisinde çok eğlendiğini dile getirdi.

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