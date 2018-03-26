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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
DEYADER’den organik yaşam fuarı açıldı Haberi

DEYADER’den organik yaşam fuarı açıldı Haberi

Fuar

Laboratuvar Mesir Macunu Organik Ürün Zeytinyağı Sağlıklı Yaşam 

-Stantlar
-Organik ürünler
-Vatandaşların ilgisi
-Röportajlar

( İSTANBUL )- Zeytinyağı uzmanı en iyi zeytinyağını anlattı İSTANBUL

- Dünya Engelsiz Yaşam Derneği (DEYADER) tarafından organize edilen organik yaşam fuarı açıldı. Fuarda tamamı organik olan birbirinden çeşitli ürünler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Dünya Engelsiz Yaşam Derneği (DEYADER) tarafından tamamı organik ürünlerden oluşan 16 ürünün tanıtımının yapıldığı Organik Yaşam Fuarı açıldı. Şişli Esentepe’deki bir AVM’de gerçekleştirilen fuarda 16 stantta birbirinden çeşitli 16 organik ürün tanıtıldı. Yoğun ilgi gören ürünleri vatandaşlar da tattı. Organik zeytintağı, bal mesir macunu, pişmaniye, yağ ve kuruyemişlerden oluşan fuarın tanıtımının önümüzdeki günlere kadar süreceği öğrenildi. “İnsanları doğal ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendiriyoruz” Fuar hakkında açıklamalarda bulunan DEYADER Genel Sekreteri Evren Ergül, “DEYADER olarak biz şehir hayatına sıkışıp kalmış insanların yaşam şekillerini doğal olana nasıl uydurması gerektiği konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bilindiği gibi bütün dünyada doğal olana bir dönüş söz konusu. Bu gibi etkinlikleri de çoğaltarak, insanları doğal ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.
“Zeytinyağının elle toplamayın” Zeytinyağı Üreticisi Oya Zingal, “Toplama esnasında kaliteli bir zeytinyağı elde etmek istiyorsanız kesinlikle elle toplamalısınız. Meyvelere zarar vermeden ve hiç yere düşürmeden, hava kasalar içerisinde toplandıktan saatler sonra sıkım tesisine ulaştırmak gerekmektedir. Sıkım tesisinde de tercih edilen iyi bir zeytinyağının elde edilebilmesi için soğuk sıkım yapılması gerekir. Bunun da özelliği yağ ile posanın ayrılması sırasında verilen suyun sıcaklığına göre soğuk ya da sıcak sıkım olduğu belirtilir. Burada serin bir suyla ayrıştırmayı yapmak gerekir. Böylelikle elde edilen zeytinyağında meyvemsillik maksimum oranda hissedilir. Diğer maddelerde ise minimum kayıp söz konusudur” ifadelerini kullandı. “En iyi zeytinyağı laboratuvar koşullarında belli olur” Zeytinyağındaki uçucu elementlerin maksimum derecede havaya karışmasının sağlamak gerektiğini ifade eden Zingal, “Bir kere zeytinyağının iyi mi kötü olduğunu aslında dil çok ayırt etmez. İyi bir zeytinyağı en iyi laboratuvar koşullarında belli olur. Biz burada tadımızı zevkime hitabımıza ya da tazeliğini ayırt edebiliriz. Siz ilk kokladığınızda meyvemsi ve taze kokuyu alıyorsanız, daha sonra da tattığınız da diliniz üzerinde hafif bir yakıcılık bırakıyorsa zeytinyağı, iyi bir zeytinyağıdır” şeklinde konuştu.

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