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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Devriye öncesi sınır hattına tank sevkiyatı

Devriye öncesi sınır hattına tank sevkiyatı

Üzerinde tank bulunan araçların ilerlemesi

( MARDİN ) MARDİN

Teröristler 


- Bugün gerçekleştirilecek olan Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
Bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirilecek Türk-Rus ortak devriyesi öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sınırın Suriye tarafında iki ülke askerlerinin ortak devriye atması beklenirken, sabah saatlerinde ise sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.
Mardin’den ilerleyen tank yüklü araçlar, sınırın sıfır noktasında bulunan Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi’ne doğru hareket etti. Soçi mutabakatı sonrası Türk-Rus askerlerinin ortak devriyesi ile teröristlerin sınırdan çekilip çekilmediği denetlenecek.
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