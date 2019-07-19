Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Devriye görevi yapan polislere böyle ateş açtı İzle

Devriye görevi yapan polislere böyle ateş açtı İzle

Zırhlı araçların geçmesi

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Terör Örgütü 

-Zanlının sokak arasından çıkması
-Polislere ateş etmesi
-Ara sokaktan kaçması
-Zanlının adliyeden çıkması
-Zanlının cezaevine götürülmesi

( ADANA )- Polise ateş açan şahıs tutuklandı ADANA

- Adana'da devriye görevi yapan polislere sokak arasından 4-5 el tabanca ile ateş eden zanlı tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay 17 Mart'ta merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekibe devriye görevi sırasında bir kişi ara sokaktan çıkıp 4-5 el tabanca ile ateş ederek kaçtı. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine kurulan özel ekip, çevrede araştırma başlattı. Polis, zanlının ateş ederken güvenlik kamerası görüntüsünü buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın Ömer Y. olduğunu tespit etti. Ömer Y., olaydan 3 ay sonra 16 Temmuz günü Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklandıktan sonra cezaevine götürülen zanlının gülmesi dikkat çekti. Zanlının bölücü terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü değerlendiriliyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı