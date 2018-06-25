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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Devriye görevi yapan polis aracı kaza yaptı - ADANA

Devriye görevi yapan polis aracı kaza yaptı - ADANA



ADANA (AA) - Adana 'da kamyonet ile polis aracının çarpışması sonucu bir polis hafif yaralandı.Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda devriye görevi yapan polislerin bulunduğu 01 A 78165 plakalı araç, Dadaloğlu Kavşağı'nda, İsmail Eğreti'nin kullandığı 01 EKT 91 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada araç sürücüsü polis memuru hafif yaralandı.Kamyonet sürücüsü Eğreti, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yol yerinden trafiğe açıldı. - Adana 'da devriye görevi yapan polis aracının kamyonetle çarpışması sonucu bir polis hafif yaralandıADANA (AA) - Adana 'da kamyonet ile polis aracının çarpışması sonucu bir polis hafif yaralandı.Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda devriye görevi yapan polislerin bulunduğu 01 A 78165 plakalı araç, Dadaloğlu Kavşağı'nda, İsmail Eğreti'nin kullandığı 01 EKT 91 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada araç sürücüsü polis memuru hafif yaralandı.Kamyonet sürücüsü Eğreti, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.Kazaya karışan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından yol yerinden trafiğe açıldı.

Polis Aracı Polis Polis Memuru Memur 

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