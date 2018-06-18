Devrilerek sürüklenen motosikletteki 2 kişi yaralandı İzle

-Motosiklet, jandarma ve trafik ekipleri inceleme

-Yaralı gencin olay yerinde kalan ayakkabısı

-Hastane acil servis önü görüntüsü

-Yaralının Konya’ya sevk için ambulansa nakli

-Ambulansın hareketi



( KONYA -HD) KONYA



- Konya’nın Hüyük ilçesinde, bir aracın arkadan çarpması sonucu devrilerek karayolunda sürüklendiği iddia edilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Hüyük Karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Selçuk Y. (20) idaresindeki plakasız motosiklet Beyşehir’den Hüyük istikametine seyir halinde iken iddiaya göre, arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu devrildi. Karayolunda yol kenarında yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra parçalanan motosikletteki sürücü Selçuk Y. ile arkasında bulunan K.A. (16) yaralandı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan K.A. acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Jandarma ve trafik ekipleri, olay yerinde ve motosikletin sürüklendiği yol kenarında inceleme yaparken, çarptıktan sonra durmak yerine kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

